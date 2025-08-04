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Российские бойцы ликвидировали заградотряд ВСУ в Днепропетровской области

ТАСС: российские войска уничтожили заградотряд ВСУ в Днепропетровской области
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) РФ ударом фугасной авиабомбы (ФАБ) уничтожили крупный заградотряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«В Березовом Днепропетровской области нанесены удары ФАБами по пунктам дислокации заградотряда из состава 17-й бригады Нацгвардии. Пункты уничтожены вместе с личным составом»‎, — сказали агентству.

В результате 12 солдат ВСУ ликвидированы, еще восемь ранены, уточняет СМИ.

2 августа в Минобороны РФ рассказали, что расчеты беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по пунктам управления украинских войск в Днепропетровской области. Цели находились в селе Январское, их поразили с помощью дронов типа «Молния».

До этого ТАСС, ссылаясь на командира отделения десантно-штурмовой роты 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки ВС РФ «Восток», сообщало, что украинское командование перебросило в Днепропетровскую область наиболее подготовленные и боеспособные силы для обороны региона.

Ранее российские военные нанесли удар по складу робототехнических комплексов ВСУ.

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