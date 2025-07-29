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В РФ заявили, что ВСУ перебросили наиболее боеспособные силы в Днепропетровскую область

ТАСС: ВСУ перебросили в Днепропетровскую область более подготовленные силы
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Alina Smutko/Reuters

Украинское командование перебросило в Днепропетровскую область подготовленные и боеспособные силы для обороны этого региона. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на командира отделения десантно-штурмовой роты 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки ВС РФ «Восток».

По его словам, в селе Малиевка Днепропетровской области украинские войска оказывали более ожесточенное сопротивление в сравнении с другими населенными пунктами.

Военный добавил, что в этом селе находилось большое количество огневых точек, подавлять которые помогала артиллерия.

28 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил о начале боев в городе Димитрове, который входит в Покровскую агломерацию. До этого ВС РФ уже взяли под контроль населенные пункты Новоэкономическое и Зверево, что открыло им дорогу не только на Димитров, но и на Родинское. Telegram-канал «Военная хроника» писал, что Покровск фактически перешел в стадию оперативного окружения.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о взятии крупного опорного пункта ВСУ.

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