Российские силы ударили по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны РФ: БПЛА ударили по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской области

Российские беспилотники атаковали пункты управления украинской армии в селе Январское в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«В населенном пункте Январское Днепропетровской области операторы ударных БПЛА «Молния» группировки войск «Восток» нанесли удары по выявленным с воздуха целям, уничтожив пункты управления ВСУ», — говорится в сообщении.

В начале недели агентство ТАСС, ссылаясь на командира отделения десантно-штурмовой роты 336-й отдельной бригады морской пехоты группировки ВС РФ «Восток», сообщало, что украинское командование перебросило в Днепропетровскую область наиболее подготовленные и боеспособные силы для обороны региона.

Накануне Минобороны РФ заявило, что российские войска за неделю ведения боевых действий взяли под контроль семь населенных пунктов.

Ранее российские военные нанесли удар по складу робототехнических комплексов ВСУ.