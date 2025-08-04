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Российские войска поразили пункты временной дислокации украинских военных

Минобороны: ВС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ и наемников
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Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России поразили цех по производству безэкипажных катеров, пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Российские войска задействовали для нанесения удара боевые самолеты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерию.

3 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что точки координации и связи ВСУ, располагавшиеся в столице страны и Киевской области, подверглись ударам.

В ночь на 3 августа украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в столице страны произошло несколько взрывов. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в тот момент на территории Киевской области действовала воздушная тревога.

Ранее российские бойцы нанесли удары по аэродромам и скоплению техники в Полтавской и Сумской областях.

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