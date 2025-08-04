Трамп: подлодки, передислоцированные из-за Медведева, прибыли в назначенный район

Две атомные подводные лодки ВМС США, передислоцированные по распоряжению Дональда Трампа, прибыли в заданный район. Об этом президент США сообщил журналистам перед вылетом из Нью-Джерси в Вашингтон, передает ТАСС.

«Они находятся там, где им необходимо быть», — заявил Трамп.

Накануне Трамп объявил о решении передислоцировать две атомные подлодки «в соответствующие районы». Как он отметил, теперь субмарины располагаются ближе к российской территории. Решение по подлодкам он принял после поста Дмитрия Медведева, в котором экс-президент РФ намекнул американскому лидеру, что у России есть система «Периметр». Этот автоматизированный комплекс, созданный в СССР в разгар Холодной войны и используемый Россией, предназначен для гарантированного нанесения массированного ядерного удара в случае чрезвычайного положения, когда линии связи могут быть повреждены.

Ранее сообщалось, что подлодки США не могут пройти в Черное море без разрешения Турции.