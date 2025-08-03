Подлодки США не могут пройти в Черное море без разрешения Турции

Turkiye: США должны запросить разрешение у Турции при проходе АПЛ в Черном море

США должны запросить разрешение у Турции для прохода атомных подводных лодок в Черном море. Об этом пишет турецкая газета Turkiye со ссылкой на экспертов по международному праву, передает ТАСС.

Причина тому — конвенция Монтрё, заключенная в 1936 году, которая восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Конвенция регулирует проход военных кораблей через проливы. В мирное время черноморским государствам разрешено проводить через проливы свои военные корабли любого класса, уведомив Турцию. Для нечерноморских держав существуют ограничения по тоннажу и срокам пребывания военных кораблей. В военное время Турция может закрыть проливы для военных кораблей, если она участвует в войне или считает, что находится под непосредственной угрозой войны.

«Я абсолютно не думаю, что Турция даст такое разрешение», — сказал эксперт по международному праву Хаккы Хакан Эркинер.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что отдал приказ переместить две американские атомные подводные лодки «в надлежащие районы» из-за высказываний замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.

Ранее в Совфеде связали заявление Трампа о подлодках со спуском на воду подводного крейсера России.