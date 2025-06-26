Сырский объявил о создании спецгруппы на фоне неудач ВСУ в Сумской области

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) появилась специальная группа по вопросам обороны городов и общин Сумской области. Об этом заявил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Главком ВСУ отметил, что первоочередными задачами группы станет усиление укреплений, а также наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений в Сумской области. Отвечать за выполнение этих задач будет специально назначенное должностное лицо, уточнил Сырский.

«Назначен заместитель по вопросам инженерного фортификационного оборудования», — написал военный, однако не стал уточнить, кто это.

В своем посте Сырский потребовал ускорить строительство фортификаций и обеспечить «более надежную логистику» подразделений ВСУ в Сумской области. В заключении он подчеркнул, что оборона этого региона является одним из основных заданий ВСУ сегодня.

11 июня Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают продвижение в Сумской области. До города Сумы российским военным осталось пройти около 20 километров, отметили журналисты.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что стремительное отступление украинских военных в Сумской области связано с попыткой командования ВСУ и местных властей скрыть плохую подготовку к обороне. Она назвала подобную ситуацию «циничной схемой» чиновников и генералов.

Ранее в Сумской области пять украинцев отказались от эвакуации из страха попасть в ВСУ.