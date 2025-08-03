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Дандыкин назвал последствия для ВСУ от удара ВС РФ по мосту в Херсоне

Дандыкин: удар Вооруженных сил РФ по мосту в Херсоне затруднит логистику ВСУ
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Повреждение херсонского моста, который подвергся ударам российской авиации, вызовет у Вооруженных сил Украины (ВСУ) трудности с логистикой. Об этом сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, под Херсоном давно ведутся позиционные бои за контроль над островами. Противник постоянно совершает попытки высадиться на Кинбурнскую и Тендровскую косы, но получает отпор.

«Уничтожение моста затрудняет ВСУ переброски резервов, боеприпасов», — сказал эксперт.

На фоне бомбардировок моста глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин объявил эвакуацию граждан из микрорайона «Корабел».

2 августа Воздушно-космические силы РФ ударили авиабомбой ФАБ-3000 по мосту в Херсоне, который ведет на остров Корабельный.

После этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что мост поврежден, а логистика ВСУ, связанная с подвозом боеприпасов и продовольствия, частично нарушена. По его словам, остров Корабельный стал украинской военной базой, где на крышах жилых домов расположены операторы дронов и наводчики, а в помещениях судозавода прячут военную технику и боеприпасы.

Ранее в Херсоне пропало электричество после взрывов.

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