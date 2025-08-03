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Украинские власти объявили эвакуацию одного из микрорайонов Херсона

Сальдо: на Украине объявили эвакуацию микрорайона Херсона Корабел
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РИА Новости

Глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин объявил эвакуацию граждан из микрорайона Корабел. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Главарь оккупационной администрации Херсонской области Прокудин объявил эвакуацию мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне (микрорайон «Корабел»)», — написал он.

По его словам, остров стал военной базой ВСУ, где на крышах жилых домов расположены операторы дронов и наводчики, а в помещениях судозавода прячут военную технику и боеприпасы.

Сальдо посоветовал жителям этого района уехать на фоне боевых действий.

Ранее Прокудин в эфире телемарафона «Единые новости» заявил о повреждении газопровода. Часть города останется без газа, поэтому херсонцам нужно эвакуироваться в другие районы.

Вечером 2 августа в Херсоне пропало электричество после взрывов.

Ранее российская авиация ударила авиабомбой по мосту в Херсоне.

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