Украинские власти объявили эвакуацию одного из микрорайонов Херсона

Глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин объявил эвакуацию граждан из микрорайона Корабел. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Главарь оккупационной администрации Херсонской области Прокудин объявил эвакуацию мирных жителей с Карантинного острова в Херсоне (микрорайон «Корабел»)», — написал он.

По его словам, остров стал военной базой ВСУ, где на крышах жилых домов расположены операторы дронов и наводчики, а в помещениях судозавода прячут военную технику и боеприпасы.

Сальдо посоветовал жителям этого района уехать на фоне боевых действий.

Ранее Прокудин в эфире телемарафона «Единые новости» заявил о повреждении газопровода. Часть города останется без газа, поэтому херсонцам нужно эвакуироваться в другие районы.

Вечером 2 августа в Херсоне пропало электричество после взрывов.

Ранее российская авиация ударила авиабомбой по мосту в Херсоне.