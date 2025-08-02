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Сальдо рассказал об ударе ВС РФ по мосту в Херсоне

Сальдо: мост на острове Корабельный в Херсоне поврежден после удара ВС РФ
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Минобороны России

Вооруженные силы (ВС) России нанесли авиаудар по мосту, который соединяет подконтрольный Киеву город Херсон и остров Корабельный в низовьях реки Днепр. Об этом рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Наши бойцы нанесли ФАБ-3000 удар по мосту на остров Корабельный», — уточнил глава региона.

В результате удара он поврежден, сообщил Сальдо, логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ), связанная с подвозом боеприпасов и продовольствия, частично нарушена. При этом губернатор подчеркнул, что изоляция этого района боевых действий крайне важна.

Остров Корабельный или Карантинный остров — микрорайон Херсона, расположенный в низовьях Днепра.

26 июля ТАСС сообщал, что российские военнослужащие уничтожили мост и два бригадных пункта управления ВСУ в селе Великомихайловка в Днепропетровской области. По словам источника агентства, авиация поразила цели с помощью авиационных бомб.

Ранее на видео попал удар ФАБ-3000 по мосту в подконтрольном ВСУ Херсоне.

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