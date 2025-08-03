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ВС РФ нанесли повторные удары по мосту в Херсоне

«ВО»: российские военные нанесли еще несколько ударов по мосту в Херсоне
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Вооруженные силы РФ нанесли еще несколько ударов по мосту в Херсоне. Видеозапись прилета по сооружению опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель» («ВО»).

По его данным, российские военные сбросили еще несколько бомб и снарядов на мост.

«Есть надежда, что его все же добьют, а после этого смогут распространить полученный опыт на прочие крупные переправы противника», — отмечается в сообщении.

2 августа Воздушно-космические силы РФ ударили авиабомбой ФАБ-3000 по мосту в Херсоне, который использовался для обеспечения логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах видно, как авиабомба падает на сооружение, после чего происходит мощный взрыв. Отмечается, что удар пришелся по мосту на западе Херсона, который ведет на остров Корабельный.

После этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что мост поврежден, а логистика ВСУ, связанная с подвозом боеприпасов и продовольствия, частично нарушена. При этом глава региона подчеркнул, что изоляция этого района боевых действий крайне важна.

Ранее ВС РФ атаковали авиабомбами оборонный завод «Звезда» в городе Шостка Сумской области.

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