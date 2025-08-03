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В Псковской области сбили еще один украинский беспилотник

Губернатор Ведерников: в Псковском районе обнаружен еще один сбитый БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в Псковском районе обнаружен еще один сбитый беспилотный летательный аппарат, ликвидированный в ходе отражения террористической атаки.

Он отметил, что беспилотник обнаружили в 13:29 мск. На месте происшествия работают специалисты.

Глава региона призвал жителей сохранять осторожность и не приближаться к возможным обломкам. Ведерников напомнил, что обломки дронов могут быть опасны.

Незадолго до этого глава региона заявил, что украинская атака с применением беспилотников отражается силами ПВО над Псковской областью, преимущественно над ее центральными и северными районами, а также над городом Псковом. Он подчеркнул, что один из БПЛА был сбит в деревне Неелово Псковского района.

Этим утром министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, 60 из них сбили над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых БПЛА за неделю.

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