Кимаковский: украинские власти покидают Славянск, Дружковку и Краматорск в ДНР

Власти подконтрольных украинскому руководству Дружковки, Славянска и Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР) начали покидать города после перехода Часова Яра под контроль Вооруженных сил РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника главы региона Игоря Кимаковского.

«Наблюдается массовое бегство всего административного ресурса сразу трех городов — Дружковки, Краматорска и Славянска. Власти, включая руководящий состав и приближенных к ним сотрудников администрации, вывозят или уничтожают служебную документацию», — рассказал он.

Также, по словам Кимаковского, из населенных пунктов вывозят архивы.

Советник главы ДНР выразил уверенность, что бегство украинских властей связано с завершением боев за Часов Яр. Взятие этого города под контроль открыло ВС РФ дорогу на Константиновку и Краматорск, а также Славянско-Краматорскую агломерацию.

31 июля российское министерство обороны заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль Часов Яр в ДНР. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Юг».

Как рассказали в ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе сражений за город потеряли около 7,5 тыс. бойцов. Кроме того, украинские формирования лишились 11 танков и 160 артиллерийских систем.

Ранее журналисты выяснили, сколько продолжалась зачистка Часова Яра от ВСУ.