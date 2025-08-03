Информацию о местоположении территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Дружковке в ДНР для удара ВС России передали местные жители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Координаты ТЦК в Дружковке нашей стороне передали местные жители через мессенджер», — сказал собеседник агентства.
2 августа российские военнослужащие нанесли массированный удар по ТЦК в Дружковке.
Накануне Telegram-канал «Страна.ua» сообщил, что водителя украинской компании-перевозчика Way Grand, осуществлявшей международный пассажирский рейс в Германию, задержали на границе и передали в территориальный центр комплектования.
До этого лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Алекс» заявил, что российские войска в ходе наступления под Константиновкой в Донецкой народной республике усилили атаки дронов у населенного пункта Дружковка.
Ранее глава Сухопутных войск ВСУ призвал сделать службу в армии сознательным выбором.