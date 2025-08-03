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Стало известно, кто передавал российским военным координаты ТЦК в Дружковке

ТАСС: координаты ТЦК в Дружковке ВС России передали местные жители
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Информацию о местоположении территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Дружковке в ДНР для удара ВС России передали местные жители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Координаты ТЦК в Дружковке нашей стороне передали местные жители через мессенджер», — сказал собеседник агентства.

2 августа российские военнослужащие нанесли массированный удар по ТЦК в Дружковке.

Накануне Telegram-канал «Страна.ua» сообщил, что водителя украинской компании-перевозчика Way Grand, осуществлявшей международный пассажирский рейс в Германию, задержали на границе и передали в территориальный центр комплектования.

До этого лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Алекс» заявил, что российские войска в ходе наступления под Константиновкой в Донецкой народной республике усилили атаки дронов у населенного пункта Дружковка.

Ранее глава Сухопутных войск ВСУ призвал сделать службу в армии сознательным выбором.

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