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Новый глава Сухопутных войск ВСУ выступил против насильственной мобилизации

Глава Сухопутных войск ВСУ призвал сделать службу в армии сознательным выбором
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Оперативное командование «Юг»

Новый командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадный генерал Геннадий Шаповалов призвал сделать службу в армии сознательным выбором граждан, выступив таким образом против насильственной мобилизации. Его слова приводятся в Telegram-канале СВ ВСУ.

«Я четко понимаю, что комплектация войск, включая рекрутинг, службу по контракту и мобилизацию, должна быть не декларативным, а сознательным выбором граждан», — сказал новый глава Сухопутных войск.

По его словам, главной задачей украинского командования является формирование, подготовка и доукомплектование подразделений ВСУ. Шаповалов считает необходимым внедрение в украинскую армию современных методик, основанных на реальном боевом опыте, а также развитие всех составляющих Сухопутных войск, включая пехоту, танковые подразделения, артиллерию и пр.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. До этого генерал возглавлял войска оперативного командования ВСУ «Юг». На эту должность он был назначен в апреле 2024 года.

Предыдущий глава Сухопутных войск Михаил Драпатый ушел в отставку 1 июня. Такое решение он принял после того, как российская армия нанесла ракетный удар по учебному полигону в Днепропетровской области. Драпатый заявил, что чувствует ответственность за произошедшее, подчеркнув, что армия, где никто не отвечает за потери, «умирает изнутри».

Ранее была раскрыта новая схема уклонения украинцев от призыва в ВСУ.

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