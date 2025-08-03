На Украине водителя автобуса мобилизовали прямо во время рейса

На Украине водителя рейсового автобуса забрали в ТЦК прямо на границе

Водителя украинской компании-перевозчика Way Grand, осуществлявшей международный пассажирский рейс в Германию, задержали на границе и передали в территориальный центр комплектования (ТЦК). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По информации издания, речь идет о сотруднике, задействованном в рейсе за границу, которого мобилизовали прямо во время выполнения маршрута. Представительница компании выразила возмущение действиями властей и указала, что даже водители с официальной бронью рискуют попасть под призыв.

Она также напомнила, что автобусные международные пассажирские перевозки до сих пор не включены в перечень критически важных сфер, несмотря на их значение. По мнению перевозчика, подобные случаи ставят под угрозу не только работу транспортных компаний, но и безопасность пассажиров.

Накануне сотрудники территориальных центров комплектации на Украине сбили мотоциклиста и сломали ему ногу во время мобилизации.

Ранее глава Сухопутных войск ВСУ призвал сделать службу в армии сознательным выбором.