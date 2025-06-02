В ВСУ пожаловались на усиление атак российских дронов в ДНР

Российские войска в ходе наступления под Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР) усилили атаки дронов у населенного пункта Дружковка. Об этом заявил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Алекс».

«С увеличением активности и продвижения противника на Константиновском направлении... чаще и чаще залетают [барражирующими боеприпасами] «Ланцет» и FPV-дронами в район Дружковки», — написал военный.

«Алекс» добавил, что также Вооруженные силы (ВС) России усилили атаки беспилотников в районе Алексеево-Дружковки. Оба населенных пункта находятся в 25 километрах от линии боевого соприкосновения.

29 мая итальянская газета La Repubblica сообщила, что российские военные прорвали украинскую оборону под Константиновкой, создав разрыв фронта протяженностью 13 километров. По данным издания, это поставило под угрозу всю линию обороны ВСУ. В результате украинским солдатам приходится доставлять боеприпасы пешком, преодолевая до 10 километров до позиций.

Ранее Пушилин рассказал, что ВСУ покидают с потерями населенные пункты в ДНР.