В Адлере после серии взрывов начался пожар

Жители Адлера сообщили о пожаре в одном из районов после атаки БПЛА

В Адлере произошло возгорание в одном из районов после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей.

«Читатели «Осторожно, новости» рассказали о пожаре в районе одной из центральных улиц города», — пишет канал.

По словам очевидцев, в городе были слышны взрывы, средства противовоздушной обороны (ПВО) работали по БПЛА.

Ранее министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника самолетного типа, 60 из них сбили над акваторией Черного моря.

В Сочи после атаки БПЛА начался пожар на нефтебазе. Там загорелся резервуар с топливом. В федеральной территории Сириус произошло более 15 взрывов.

Ранее из-за атаки БПЛА на Воронежскую область пострадали четыре человека.