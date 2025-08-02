В Орловской области объявили опасность атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Орловской области. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на приложение МЧС России.

«Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — сказано в сообщении.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Климовский район — поврежден мост.

Кроме того, украинский беспилотник попал в дом в селе Некислица Севского района Брянской области, пострадала женщина. В жилье поврежден фасад и остекление.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на Запорожской АЭС оценили состояние радиационного фона после атаки ВСУ.