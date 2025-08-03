Резервы украинской армии перебрасывают с Красноармейского направления в Харьковскую область. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По информации силовиков, командование ВСУ задействует в штурмах под городом Волчанск Харьковской области военнослужащих-тыловиков из 65-го ракетно-артиллерийского арсенала.

«Также анализ публикаций украинских волонтеров показал, что в Харьковскую область переброшены подразделения 72-й отдельной механизированной бригады с красноармейского направления», — сказал источник агентства.

Накануне ТАСС, ссылаясь на источники, сообщил, что командование украинских войск перебросило 1-ю отдельную бригаду территориальной обороны, считающуюся элитной, в район Волчанска.

В тот же день военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил РФ выбили ВСУ с северного побережья реки Волчья. По его данным, район автовокзала города перешел под «плотный огневой контроль».

Ранее в Госдуме назвали основную задачу наступления ВС РФ.