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В силовых структурах заявили о переброске резервов ВСУ в Харьковскую область

ТАСС: ВСУ перебросили резервы из-под Красноармейска в Харьковскую область
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Резервы украинской армии перебрасывают с Красноармейского направления в Харьковскую область. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По информации силовиков, командование ВСУ задействует в штурмах под городом Волчанск Харьковской области военнослужащих-тыловиков из 65-го ракетно-артиллерийского арсенала.

«Также анализ публикаций украинских волонтеров показал, что в Харьковскую область переброшены подразделения 72-й отдельной механизированной бригады с красноармейского направления», — сказал источник агентства.

Накануне ТАСС, ссылаясь на источники, сообщил, что командование украинских войск перебросило 1-ю отдельную бригаду территориальной обороны, считающуюся элитной, в район Волчанска.

В тот же день военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил РФ выбили ВСУ с северного побережья реки Волчья. По его данным, район автовокзала города перешел под «плотный огневой контроль».

Ранее в Госдуме назвали основную задачу наступления ВС РФ.

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