На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ выбили ВСУ из исторической части Волчанска

Марочко: российские войска выбили ВСУ из исторической части Волчанска
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с северного побережья реки Волчья в городе Волчанске Харьковской области, взяв под контроль историческую часть города. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, под натиском бойцов ВС РФ украинские военнослужащие были выдавлены на южный берег реки. Есть еще несколько серых зон, где российские военнослужащие проводят зачистку, сказал Марочко.

«На северной части реки Волчья уже практически нет украинских боевиков. Они, конечно, еще на юго-западе пытаются заходить на территорию населенного пункта, но наши военнослужащие регулярно наносят по ним удары», — продолжил эксперт.

Также он отметил, что район автовокзала города, где у врага проходили основные пути снабжения, уже перешел под «плотный огневой контроль» российских бойцов.

Кроме того, Марочко заявил, что ВС РФ развивают успех в районе Тихого и по направлению Волчанских Хуторов.

«Здесь также противник перебрасывается на другой берег реки. Водная преграда служит своеобразным барьером для украинских боевиков и позволяет нам немного облегчить действия оборонительного характера на данном участке фронта», — добавил эксперт.

О переходе под контроль ВС РФ исторической части также сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

30 июля Марочко заявил, что российские войска под Волчанском Харьковской области наступают фронтом шириной около 20 км, что ухудшает положение украинской армии.

Ранее в Госдуме раскрыли основную задачу наступления ВС РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами