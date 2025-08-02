ВС РФ выбили ВСУ из исторической части Волчанска

Российские войска выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с северного побережья реки Волчья в городе Волчанске Харьковской области, взяв под контроль историческую часть города. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, под натиском бойцов ВС РФ украинские военнослужащие были выдавлены на южный берег реки. Есть еще несколько серых зон, где российские военнослужащие проводят зачистку, сказал Марочко.

«На северной части реки Волчья уже практически нет украинских боевиков. Они, конечно, еще на юго-западе пытаются заходить на территорию населенного пункта, но наши военнослужащие регулярно наносят по ним удары», — продолжил эксперт.

Также он отметил, что район автовокзала города, где у врага проходили основные пути снабжения, уже перешел под «плотный огневой контроль» российских бойцов.

Кроме того, Марочко заявил, что ВС РФ развивают успех в районе Тихого и по направлению Волчанских Хуторов.

«Здесь также противник перебрасывается на другой берег реки. Водная преграда служит своеобразным барьером для украинских боевиков и позволяет нам немного облегчить действия оборонительного характера на данном участке фронта», — добавил эксперт.

О переходе под контроль ВС РФ исторической части также сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

30 июля Марочко заявил, что российские войска под Волчанском Харьковской области наступают фронтом шириной около 20 км, что ухудшает положение украинской армии.

Ранее в Госдуме раскрыли основную задачу наступления ВС РФ.