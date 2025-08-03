Большинство украинцев боятся выйти на митинги из-за угрозы задержания сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике). Об этом РИА Новости заявил бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным «Щука».

«Большинство людей сейчас, особенно мужчин, боятся туда выходить по той причине, что их сразу же ТЦКшники будут отлавливать», — сказал военный.

«Щука» добавил, что он бы пошел на митинги в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и защиты прав человека, если бы не попал в плен. По его словам, это необходимо, чтобы доказать нарушения прав человека со стороны украинского правительства.

30 июля депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу заявил, что силовая мобилизация, которую проводят военкоматы страны, больше напоминает позорную охоту на граждан. Он подчеркнул, что подобная практика, получившая в украинском обществе название «бусификация», не должна усиливаться, даже несмотря на нехватку бойцов на передовой.

Ранее в Запорожье военкомы похитили клирика канонической УПЦ.