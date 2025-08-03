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Жителям Латвии запретили ходить в лес из-за полигона НАТО

Sputnik: жителям Латвии запретили ходить в лес Селии из-за близости к полигону НАТО
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Global Look Press

Жителям Латвии запретили ходить в лес Селии из-за близости к полигону НАТО. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

«На деревьях появились знаки «военный объект», запрещающие любое передвижение — как на транспорте, так и пешком, а также фото- и видеосъемку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители негативно восприняли нововведения, поскольку в этом лесу они собирают грибы и ягоды.

В конце июня стало известно, что Эстония, Литва и Латвия сообщили членам ООН о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает распространение противопехотных мин.

Как писала британская газета The Telegraph, выход Финляндии, Польши и стран Прибалтики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин объясняется желанием этих стран создать «новый железный занавес» на границе с Россией.

Отмечается, что при необходимости граничащие с РФ страны НАТО «засеют тихие сосново-березовые леса вдоль своих границ миллионами мин».

Ранее политолог Геннадий Подлесный объяснил, почему балтийские мины на границе с РФ бессмысленны.

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