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В ДНР отчитались об ударах ВСУ за сутки

ВСУ 12 раз за сутки атаковали населенные пункты ДНР
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Anatolii Stepanov/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 12 раз атаковали населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале управления по документированию военных преступлений Киева администрации главы и правительства ДНР.

«12 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — «Газета.Ru»). Поступили сведения о ранении одного гражданского лица», — говорится в сообщении.

По данным управления, 10 из 12 атак пришлись на горловское направление, еще по одной — на донецкое и енакиевское направления. Всего украинские войска выпустили 14 единиц боеприпасов. В результате атак ВСУ повреждения получило жилое домостроение, отметили в управлении.

1 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атаки украинского дрона на село Пантелеймоновка пострадали два человека. Он отметил, что в этот день по региону было совершено пять вооруженных атак с использованием беспилотников.

Ранее житель ДНР обвинил украинских солдат в нападении на семью из четырех человек.

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