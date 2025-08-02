РИА Новости: военные ВСУ в Селидово открыли огонь по семье из четырех человек

Украинские бойцы, перемещаясь по городу Селидово в Донецкой народной республике (ДНР), открыли огонь по семье из четырех человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на жителя населенного пункта Юрия Яцюту.

По словам мужчины, трагедия произошла в ночь на 25 октября 2024 года.

«Вошел отряд подразделения ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»). Стреляли всех подряд — где, по их мнению, находились люди», — сказал Яцюта.

Он отметил, что украинские солдаты постучались в ворота одного из жилых домов. Находившиеся внутри люди открыли ворота, думая, что в Селидово пришли Вооруженные силы РФ. В результате военные ВСУ открыли огонь по членам семьи, не став выяснять из личностей.

29 октября прошлого года пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль город Селидово в ДНР. Боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Центр».

В июле сотрудники Федеральной службы безопасности РФ обнаружили в одном из домов в Селидово схрон с крупным арсеналом оружия и боеприпасов. Перед тем как получить доступ к хранилищу, силовики обезвредили установленные на подступах к нему мины-ловушки. Впоследствии они смогли изъять пулеметы М60 и Browning американского производства, винтовки немецкого и чешского производства, ручные гранаты и иное оружие.

Ранее житель ДНР рассказал о расправах ВСУ над гражданским населением и животными в Селидово.