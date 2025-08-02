Украинская армия ударила по мосту в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Климовский район Брянской области. Поврежден мост, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ совершили террористическую атаку по территории Климовского района. В результате сброса взрывных устройств, вблизи населенного пункта Рудня – Цата поврежден мост», — сказано в сообщении.

Губернатор добавил, что среди населения пострадавших нет.

2 августа украинский беспилотник атаковал дом в селе Некислица Севского района Брянской области, пострадала женщина. В доме при атаке был поврежден фасад и остекление, добавил Богомаз.

Ранее один человек пострадал при атаке украинского беспилотного летательного аппарата на коммерческий объект в Белгородской области. В результате удара по постройке в поселке Уразово женщина получила осколочное ранение ноги. Ее доставили в районную больницу.

Ранее украинские дроны атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске.