На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали село в Брянской области, есть пострадавшие

Богомаз: БПЛА ВСУ атаковал дом в Брянской области, пострадала женщина
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Украинский беспилотник атаковал дом в селе Некислица Севского района Брянской области, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате удара украинских FPV-дронов по жилому дому, к сожалению, ранения получила мирная жительница», — написал губернатор, отметив, что пострадавшую госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

В доме при атаке был поврежден фасад и остекление, добавил он.

Ранее один человек пострадал при атаке украинского беспилотного летательного аппарата на коммерческий объект в Белгородской области.

В результате удара по постройке в поселке Уразово женщина получила осколочное ранение ноги. Ее доставили в районную больницу.

Кроме того, в субботу пожилой мужчина серьезно пострадал в Куйбышевском районе Самары из-за падения обломков БПЛА на дачный дом.

Ранее украинские дроны атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами