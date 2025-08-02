ВСУ атаковали село в Брянской области, есть пострадавшие

Украинский беспилотник атаковал дом в селе Некислица Севского района Брянской области, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате удара украинских FPV-дронов по жилому дому, к сожалению, ранения получила мирная жительница», — написал губернатор, отметив, что пострадавшую госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

В доме при атаке был поврежден фасад и остекление, добавил он.

Ранее один человек пострадал при атаке украинского беспилотного летательного аппарата на коммерческий объект в Белгородской области.

В результате удара по постройке в поселке Уразово женщина получила осколочное ранение ноги. Ее доставили в районную больницу.

Кроме того, в субботу пожилой мужчина серьезно пострадал в Куйбышевском районе Самары из-за падения обломков БПЛА на дачный дом.

Ранее украинские дроны атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске.