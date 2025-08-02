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На Запорожской АЭС оценили состояние радиационного фона после атаки ВСУ

Пресс-служба ЗАЭС: радиационный фон на промплощадке станции соответствует норме
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Радиационный фон на промышленной площадке Запорожской атомной электростанции (АЭС) и в санитарно-защитной зоне находится в пределах естественных природных значений. Об этом сообщила пресс-служба инфраструктурного объекта в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на станции не было зафиксировано угроз для безопасной эксплуатации энергоблоков. В данный момент АЭС работает в штатном режиме.

«Радиационный фон <...> соответствует норме и не представляет опасности для населения или окружающей среды. Мониторинг радиационной обстановки ведется в непрерывном режиме», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что ситуация на инфраструктурном объекте находится под контролем.

2 августа ВСУ с помощью артиллерийских орудий обстреляли промышленную зону в районе Запорожской АЭС. В результате здесь начался пожар, и на место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Однако одна из задействованных в тушении огня машин МЧС РФ подверглась атаке украинского дрона. Как рассказали в пресс-службе станции, в результате атак никто из сотрудников АЭС и огнеборцев не пострадал.

К текущему моменту пожарным удалось локализовать возгорание.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС.

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