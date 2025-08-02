На Украине завели уголовное дело после протеста у военкомата

После протеста у здания ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) в украинском городе Винница в отношении жителей возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«‎По факту попытки захвата государственного учреждения полиция открыла уголовное дело... по статье «захват государственных или общественных зданий и сооружений». Пять мужчин в возрасте от 21 до 33 лет, причастных к данному преступлению, задержаны», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, минувшей ночью к зданию ТЦК пришли примерно 80 человек и требовали отпустить гражданина, которого доставили в военкомат как лицо, разыскиваемое за уклонение от военной службы. Силовики уточнили, что некоторые из протестующих повредили ворота и проникли на территорию учреждения.

2 августа украинское издание «Страна.ua» писало, что в городе вспыхнул протест из-за насильственной мобилизации и сотрудников военкоматов после попытки «штурма» местного стадиона, куда сотрудники ТЦК согнали около сотни военнообязанных.

Как ранее писали украинские СМИ, протесты начались 1 августа. Сотрудники ТЦК привезли на стадион «Локомотив» около 100 мужчин. Вскоре на стадион попытались прорваться женщины с намерением их отбить. В какой-то момент им удалось сломать ворота и попасть внутрь. После этого к стадиону вызвали наряды полиции. Уточняется, что силовики хватали женщин и сажали их в служебные машины.

Ранее сообщалось, что украинец убегал от сотрудников ТЦК и упал с моста.