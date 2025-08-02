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Взрывы произошли в подконтрольном украинским властям Херсоне

В Херсоне зафиксировали несколько взрывов
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Efrem Lukatsky/AP

Несколько взрывов произошло в городе Херсоне, подконтрольном украинским властям. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в материале.

Какие-либо подробности в публикации не приводятся.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что в настоящее время в трех регионах страны действует режим воздушной тревоги. Речь идет о Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. На подконтрольной Киеву территории Херсонской области сирены работали с 13:51 до 14:11 (совпадает с мск).

1 августа глава военной администрации Сумской области Олег Григоров заявил, что на территории региона был поврежден объект энергетической инфраструктуры. В связи с этим часть местных жителей столкнулась с отключением света.

За день до этого в Киеве после взрывов зафиксировали повреждение железнодорожной инфраструктуры. Сообщившая об этом пресс-служба украинского оператора «Укржелдорога» не стала уточнять подробности о характере повреждений.

Ранее на Украине автомобиль забросило на дерево после удара российских войск.

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