В Киеве сообщили о повреждении железнодорожной инфраструктуры после взрывов

Железнодорожная инфраструктура в одном из районов Киева была повреждена в результате взрывов. Об этом сообщила пресс-служба украинского оператора «Укржелдорога» в своем Telegram-канале.

По информации компании, на месте происшествия продолжаются восстановительные работы. Подробности о характере повреждений не уточняются.

Накануне в украинском Харькове произошел взрыв. Мэр Игорь Терехов отмечал, что атаковали город российские ударные беспилотные летательные аппараты. В Шевченковском районе города загорелся автомобиль. Более подробной информации пока не имеется.

До этого вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что в ночь на 24 июля объекты логистической инфраструктуры в Одесской области, включая морские порты, транспортные узлы и железнодорожные составы, подверглись ударам.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее WarGonzo сообщил, что перед атакой на военные объекты Украины ПВО ВСУ вывели из строя.