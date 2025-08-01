В Сумской области поражен объект энергетической инфраструктуры

В Сумской области из-за повреждения объекта энергетики в части региона нет света

В Сумской области поврежден объект энергетической инфраструктуры. Часть региона осталась без света, об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в Telegram-канале.

«В результате атак часть потребителей в Сумском районе осталась без электроснабжения», — сказано в сообщении.

Уточняется, что электричество уже восстанавливают. Григоров поблагодарил специалистов за слаженную работу.

27 июля в некоторых районах города Сумы, расположенного на северо-востоке Украины, зафиксировали перебои с электроэнергией.

В этот день сообщалось о взрывах в Сумах. Они произошли на фоне воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в России оценили, за счет чего держится энергетика Украины.