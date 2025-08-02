В ВДВ сформированы новые штатные подразделения

Штатные подразделения беспилотных систем сформировали во всех частях и соединениях Воздушно-десантных войск России. Об этом сообщил командующий ВДВ Михаил Теплинский в эфире «России 24».

«Мы сформировали именно структурированные штатные подразделения беспилотных летательных аппаратов. Не только беспилотных летательных аппаратов, а беспилотных систем», — уточнил он.

Кроме того, Теплинский рассказал, что в составе ВДВ дополнительно сформировали одну десантно-штурмовую дивизию, два парашютно-десантных полка, артиллерийскую бригаду, бригаду материально-технического обеспечения и ремонтно-эвакуационный полк.

День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечают 2 августа. В этот день в 1930 году под Воронежем впервые в истории СССР во время учений десантировалась на парашютах группа из 12 военных. Эта дата закрепилась в календаре как день рождения ВДВ. В 2025 году этот род войск отмечает 95-летие, за это время голубой берет успели примерить десятки тысяч военнослужащих. Открытки и поздравления с профессиональным праздником для них подготовила «Газета.Ru».

Ранее в Минобороны назвали число десантников, ставших Героями России во время СВО.