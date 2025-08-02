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Герой России Пытиков назвал «Золотую Звезду» оценкой всего воинского коллектива

Герой России Пытиков: «Золотая Звезда» стала оценкой всего воинского коллектива
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Минобороны России

Полковник Юрий Пытиков, который получил «Золотую Звезду» Героя России от министра обороны Андрея Белоусова, отметил, что эта награда является признанием колоссального труда всего военного коллектива. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Эта высочайшая награда является оценкой всего воинского коллектива. Это был тяжелейший, я бы сказал, титанический труд в сложнейших условиях обстановки современного боя», — подчеркнул Пытиков.

Подполковник Андрей Сыротюк, также удостоенный «Золотой Звезды», добавил, что каждое подразделение несет большую ответственность, и успех зависит от усилий каждого военного.

«Задача у нас у всех единая — принести победу нашей стране», — подчеркнул Сыротюк.

Лейтенант Владимир Королев, получивший звание Героя России, отметил, что фронт продолжает двигаться, и все поставленные задачи выполняются. Он также призвал сослуживцев не останавливаться и не терять боевой дух.

До этого сообщалось, что в Курске установят памятник дважды Герою России генерал-майору Михаилу Гудкову.

Ранее героя СВО Закарью Алиева задержали по дороге в Госдуму.

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