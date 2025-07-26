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Раскрыты действия ВСУ на фоне приближения фронта к Днепру

ТАСС: с приближением фронта к Днепру ВСУ переводят штабы на запад Украины
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Roman Chop/AP

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) с приближением линии фронта к Днепру (ранее — Днепропетровск) переводит штабы подразделений в западные регионы страны. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, 128-я отдельная бригада территориальной обороны из Днепра переименована в механизированную.

«Для большинства насильно мобилизованных украинцев это изменение произойдет незамеченным. Фактически речь идет о принципах финансирования», — пояснил источник в силовых структурах.

Также агентству рассказали, что полноценный переход бригады под командование сухопутных войск ВСУ означает снижение финансирования за счет администрации города. Однако оно при этом будет увеличено за счет военного ведомства Украины.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские бойцы продолжают совершать рейды на правый берег Днепра. По его словам, они проводят рейды и выполняют задачи по дестабилизации позиций Вооруженных сил Украины, что является частью оперативной тактики, которая направлена на сдерживание противника и разведку.

21 июня Сальдо заявил, что в Херсонской области все острова в устье Днепра зачищены от подразделений украинской армии. Глава региона подчеркнул, что сейчас стоит задача удерживать Левобережье и острова в устье реки.

Ранее в Херсонской области сообщили о скоплении иностранных наемников ВСУ.

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