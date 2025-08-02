Российские военные за сутки уничтожили 338 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили управляемую авиационную бомбу и 338 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в общей сложности с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 186 беспилотников и другой техники ВСУ.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 2 августа российские системы ПВО и РЭБ сбили и подавили 112 украинских БПЛА над территориями нескольких субъектов страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Наиболее массовые атаки были зафиксированы в Ростовской области и Краснодарском крае, где было уничтожено 34 и 31 дрон соответственно.

В Горловке ДНР украинские военные атаковали жилой дом.

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.