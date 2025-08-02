На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинские беспилотники атаковали жилой дом в Горловке ДНР

Приходько: три квартиры повреждены в результате удара БПЛА ВСУ дому в Горловке
true
true
true
close
Shutterstock

Три квартиры повреждены в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Горловке в Донецкой народной республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Повреждения были зафиксированы в жилом массиве «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки. О возможных пострадавших пока не сообщается.

Горловка расположена в 50 километрах севернее столицы ДНР Донецка. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

По данным министерства обороны России, в ночь на 2 августа силы противовоздушной обороны сбили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над девятью регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В результате атак в Ростовской области не удалось спасти охранника одного из предприятий. В Самаре при пожаре от обломков беспилотника ВСУ мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами