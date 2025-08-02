Украинские беспилотники атаковали жилой дом в Горловке ДНР

Приходько: три квартиры повреждены в результате удара БПЛА ВСУ дому в Горловке

Три квартиры повреждены в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Горловке в Донецкой народной республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Повреждения были зафиксированы в жилом массиве «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки. О возможных пострадавших пока не сообщается.

Горловка расположена в 50 километрах севернее столицы ДНР Донецка. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

По данным министерства обороны России, в ночь на 2 августа силы противовоздушной обороны сбили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над девятью регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В результате атак в Ростовской области не удалось спасти охранника одного из предприятий. В Самаре при пожаре от обломков беспилотника ВСУ мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.