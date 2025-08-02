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В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина

Гладков: жительница Уразово пострадала в результате атаки украинского БПЛА
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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Один человек пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на коммерческий объект в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон нанес удар по постройке в поселке Уразово в Валуйском округе.

«Женщина, получившая осколочное ранение ноги, самостоятельно обратилась на подстанцию скорой медицинской помощи. В настоящее время бригада СМП доставляет пострадавшую в Валуйскую ЦРБ (центральную районную больницу — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Также из него следует, что в атакованном здании было зафиксировано повреждение кровли.

Утром 2 августа губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Куйбышевском районе административного центра региона при падении обломков сбитого беспилотника загорелся дачный дом. В тот момент в здании находился мужчина, который получил серьезные травмы. Его спасти не удалось.

До этого БПЛА нанес удар по жилому дому в Горловке в Донецкой народной республике. Мэр города Иван Приходько рассказал, что три квартиры получили повреждения.

Ранее украинский дрон атаковал предприятие в Пензенской области.

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