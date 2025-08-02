Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Пензе

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) рано утром 2 августа атаковали одно из предприятий в Пензе. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
«Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования», — написал глава региона.
По словам Мельниченко, в результате атаки женщина получила ранения, несовместимые с жизнью.
«Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники скорой помощи, угрозы их жизни нет», — добавил Мельниченко.
Незадолго до этого губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинские дроны над регионом. Он рассказал, что обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий.
Также сообщалось, что беспилотники ВСУ утром 2 августа атаковали одно из промышленных предприятий в городе Новокуйбышевске Самарской области.
Ранее украинский дрон повредил детский сад в Воронежской области.