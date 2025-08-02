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Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Пензе

При атаке дронов на предприятие в Пензе двое человек пострадали и один не выжил
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Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) рано утром 2 августа атаковали одно из предприятий в Пензе. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования», — написал глава региона.

По словам Мельниченко, в результате атаки женщина получила ранения, несовместимые с жизнью.

«Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники скорой помощи, угрозы их жизни нет», — добавил Мельниченко.

Незадолго до этого губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинские дроны над регионом. Он рассказал, что обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий.

Также сообщалось, что беспилотники ВСУ утром 2 августа атаковали одно из промышленных предприятий в городе Новокуйбышевске Самарской области.

Ранее украинский дрон повредил детский сад в Воронежской области.

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