Белоусов посетил зону спецоперации на Украине

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ходе своей рабочей поездки глава Минобороны проинспектировал ход выполнения боевых задач подразделениями «Днепр» Вооруженных сил России.

«Глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего генерал-полковника Михаила Теплинского, командиров и должностных лиц штаба о ходе выполнения задач в зоне ответственности», — рассказали в оборонном ведомстве.

В ходе инспекции Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки «Днепр», поблагодарил российских военнослужащих и пожелал им дальнейших успехов при выполнении поставленных боевых задач.

Накануне Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» российским бойцам, проявившим мужество и героизм при выполнении задач СВО. Белоусов поздравил военных с высокими наградами и поблагодарил их за выполнение задач.

4 июля министр обороны поставил задачу в течение месяца разработать предложения по совершенствованию системы медицинского обеспечения военнослужащих, находящихся на передовой.

Ранее стало известно, что в Курской области появится медаль за освобождение региона.