На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоусов посетил зону спецоперации на Украине

Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой «Днепр» в зоне СВО
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ходе своей рабочей поездки глава Минобороны проинспектировал ход выполнения боевых задач подразделениями «Днепр» Вооруженных сил России.

«Глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего генерал-полковника Михаила Теплинского, командиров и должностных лиц штаба о ходе выполнения задач в зоне ответственности», — рассказали в оборонном ведомстве.

В ходе инспекции Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки «Днепр», поблагодарил российских военнослужащих и пожелал им дальнейших успехов при выполнении поставленных боевых задач.

Накануне Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» российским бойцам, проявившим мужество и героизм при выполнении задач СВО. Белоусов поздравил военных с высокими наградами и поблагодарил их за выполнение задач.

4 июля министр обороны поставил задачу в течение месяца разработать предложения по совершенствованию системы медицинского обеспечения военнослужащих, находящихся на передовой.

Ранее стало известно, что в Курской области появится медаль за освобождение региона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами