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В Курской области появится медаль за освобождение региона

Медаль за вклад в освобождение Курской области от ВСУ появится в регионе
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Станислав Красильников/РИА Новости

Депутаты Курской областной думы поддержали законопроект об учреждении медали за вклад в освобождение региона от украинских войск. Об этом сообщило РИА Новости.

Парламентарии поддержали документ единогласно в ходе 45-го заседания, прошедшего 10 июня.

Врио заместителя руководителя администрации Курской области Сергей Мальцев отметил, что награду будут вручать военнослужащим ВС РФ и войск Национальной гвардии, добровольцам, а также волонтерам, которые оказывали помощь фронту, и работникам оборонно-промышленного комплекса.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа прошлого года. С того времени по апрель 2025 года в регионе шли бои.

26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что ВС РФ освободили село Горналь — последний населенный пункт, остававшийся под контролем ВСУ.

По его оценке, потери украинских войск за все время боев на Курском направлении составили более 76 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Русском Поречном не осталось жителей после вторжения ВСУ.

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