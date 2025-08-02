Володин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск

Председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на официальном сайте ГД.

«Десантники бережно хранят лучшие традиции боевого братства. Надежно защищают национальные интересы, обеспечивают обороноспособность и безопасность России, мирную жизнь наших граждан», — говорится в сообщении председателя Госдумы.

Володин особо отметил, что десантники решают самые сложные и ответственные военные задачи, проявляют отвагу и мужество, а также вносят большой вклад в достижение целей СВО.

День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечают 2 августа. В этот день в 1930 году под Воронежем впервые в истории СССР во время учений десантировалась на парашютах группа из 12 военных. Эта дата закрепилась в календаре как день рождения ВДВ. В 2025 году этот род войск отмечает 95-летие, голубой берет успели примерить десятки тысяч военнослужащих. Открытки и поздравления с профессиональным праздником для них подготовила «Газета.Ru».

Ранее в Минобороны рассказали о награде одному из соединений ВДВ.