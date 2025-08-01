ВС РФ за неделю заняли Часов Яр и еще шесть населенных пунктов

Минобороны: российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов

Российские войска за неделю ведения боевых действий освободили семь населенных пунктов. Об этом сообщило министерство обороны РФ в очередной сводке, передает ТАСС.

Среди освобожденных населенных пунктов город Часов Яр в ДНР, а также поселки Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка и Зеленый Гай в ДНР, Малиевка в Днепропетровской области и Темировка в Запорожской области.

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР 31 июля. Отмечалось, что большую часть местных жителей ВС РФ успели эвакуировать, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

МО оценило потери Вооруженных сил Украины в ходе боев за Часов Яр в 7,5 тыс. человек.

Как шли бои и какое значение имеет завоевание Часова Яра — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее бывший вагнеровец призвал помнить о цене победы в боях за Часов Яр.