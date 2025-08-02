Марочко: ВС РФ отбивают атаки ВСУ на юго-западе Юнаковки в Сумской области

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что на юго-западе Юнаковки в Сумской области ВС РФ зачищают лесополосы и отбивают атаки ВСУ. Его слова передает ТАСС.

По его словам, в районе населенного пункта идут в основном позиционные бои.

«Наши военнослужащие сейчас продолжают действовать не в этом населенном пункте, а на юго-восточных рубежах, в лесополосах, где идет планомерная зачистка от украинских боевиков», — подчеркнул Марочко.

Кроме того, ВСУ пытаются прорваться через государственную границу на Сумском направлении и закрепиться где-либо на территории России.

До этого Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север» сообщал, что подразделения 6-й армии и 44-го армейского корпуса ЛенВО взяли под контроль историческую часть города Волчанска в Харьковской области.

Также российский военный сообщал, что расчет гаубицы Д-30 Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» поразил скопление бензовозов на северо-востоке Купянска Харьковской области.

Ранее российский военный рассказал об уничтожении остатков ВСУ в районе Часова Яра.