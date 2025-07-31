Бойцы штурмовой бригады «Восток» добровольческого корпуса в составе группировки российских войск «Юг» продолжают уничтожать остатки пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосах у города Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника разведки бригады с позывным «Тэпа».

По его словам, операторы беспилотников Вооруженных сил РФ круглосуточно выявляют замаскированные позиции украинских формирований в районе Часова Яра. Далее по местам скопления ВСУ наносятся удары с помощью дронов или артиллерийских орудий.

Источник агентства обратил внимание, что командование штурмовой бригады «Восток» собирает полную разведывательную информацию об украинских войсках на своем участке фронта. В том числе осуществляется радио- и видеоперехват.

«Эффективно, если это используется в комплексе: видеоперехваты и радиоэлектронные перехваты. То есть это должно в сумме все рассматриваться, и производиться уже анализ», — сказал «Тэпа».

31 июля министерство обороны РФ заявило, что российские бойцы взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. В сражениях за данный населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Юг».

Ранее советник главы ДНР раскрыл потери ВСУ в боях за Часов Яр.