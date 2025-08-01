Пентагон не стал приводить детали решения Трампа о переброске атомных подлодок

Пентагон не привел детали по решению Трампа перебросить атомные подлодки

Министерство обороны США отказалось комментировать детали распоряжения Дональда Трампа о передислокации двух атомных подлодок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона.

«В данном вопросе мы полагаемся на заявление президента и позицию Белого дома», — заявили в Пентагоне.

В ответ на запрос агентства о предоставлении оперативных подробностей военное ведомство ограничилось общей формулировкой.

В пятницу Дональд Трамп объявил о решении разместить две атомные подводные лодки (АПЛ) «в соответствующих районах» в ответ на публикации заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

28 июля зампред Совбеза России заявил, что американский лидер играет с Москвой в «игру ультиматумов». По мнению Медведева, Трампу необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном, а каждый новый ультиматум воспринимается российской стороной в качестве угрозы и «шага к войне» с США. В своем обращении Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.

На это Трамп ответил, что Дмитрию Медведеву нужно следить за словами.

Ранее в ООН отреагировали на решение Трампа о размещении атомных подлодок.