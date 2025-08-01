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Дрон ВСУ убил двух россиян, шедших к автобусной остановке

Гладков: два жителя Уразово погибли при атаке ВСУ по дороге к остановке
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Inna Varenytsia/Reuters

Два жителя поселка Уразово в Валуйском округе Белгородской области скончались в результате атаки украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«FPV-дрон атаковал двоих мирных жителей, которые шли к автобусной остановке. От полученных ранений 18-летний парень и мужчина скончались на месте», — говорится в сообщении.

Глава области выразил соболезнования родственникам погибших.

Также 1 августа дроны ВСУ атаковали села Нечаевка и Смородино. Оба беспилотника подорвали легковые автомобили, внутри которых находились люди. Известно о двух пострадавших, которые попали в больницу с осколочными ранениями.

До этого Гладков сообщал, что за минувшие сутки украинские войска выпустили 49 боеприпасов и применили 112 беспилотников по Белгородской области.

Ранее в США рассказали о «новом оружии» охраны Путина для борьбы с дронами.

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