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Губернатор Гладков рассказал об ударах и последствиях в Белгородской области за сутки

Гладков: в Белгородской области за сутки сбили 112 дронов и 49 снарядов
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Антон Вергун/РИА Новости

За сутки по территории Белгородской области выпустили 49 боеприпасов и применили 112 беспилотников, из которых 51 сбили. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, под удар ВСУ попали 47 населенных пунктов в 11 округах. Сильнее всего пострадал Белгородский район — в селе Никольское ранены шесть мирных жителей, один из них госпитализирован. Повреждены жилые дома, автомобили и коммерческие объекты.

В Шебекинском округе одного человека спасти не удалось, еще четверо пострадали. Также были повреждены 19 домов, социальный объект, линии газо- и электроснабжения. В Шамино, Архангельском и Вознесеновке сгорели легковые и грузовые автомобили, пострадали ангар и административное здание.

В Валуйском округе повреждены частные дома, соцобъект и автомобили. В Краснояружском районе пострадали два человека, а также оказались разрушены жилые и торговые здания. В Ракитном поврежден административный объект и более десяти машин на парковке. В других районах были зафиксированы разрушения, но обошлось без пострадавших.

Над Старооскольским, Алексеевским и Новооскольским округами дроны сбивали с помощью системы ПВО. В районе села Оскольское повреждена линия газоснабжения.

Ранее в России появился новый класс воздушного пространства для беспилотников.

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