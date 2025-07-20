На Украине сообщили о продвижении российских войск в ДНР

Вооруженные силы РФ продвинулись в направлении города Северска в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны села Верхнекоменского. Об этом сообщил украинский военно-аналитический портал Deep State.

Кроме того, российским подразделениям удалось занять новые позиции в районе села Федоровки к северу от города Мирнограда.

Также наблюдается продвижение ВС РФ у границы между ДНР и Днепропетровской областью. В частности, российские подразделения продолжают наступать у поселка Котляровки и западнее населенных пунктов Мирного, Поддубного.

20 июля журналисты РИА Новости со ссылкой на оператора беспилотников ВС РФ с позывным «Ростов» сообщили, что военнослужащие страны с помощью дронов уничтожили пикап и еще 15 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории ДНР. Украинские машины были замечены в районе населенного пункта Яблоновки.

За день до этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские солдаты ежедневно продвигаются вперед у села Зеленая Долина в ДНР. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время с данного участка фронта придут «очень позитивные новости».

Ранее группа военных ВСУ сдалась в плен на границе ДНР.