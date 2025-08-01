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В России оценили перспективы выхода войск под Киев к зиме

Полковник Тимошенко: российские войска не выйдут к Киеву этой зимой
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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы (ВС) России не выйдут к Киеву этой зимой, как прогнозирует глава центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мария Берлинская. Об этом заявил полковник в отставке Михаил Тимошенко в интервью изданию «Ридус».

Собеседник отметил, что авторы подобных громких заявлений преследуют свои цели. Бывший военнослужащий подчеркнул, что в настоящий момент украинская оборона остается достаточно прочной.

«Возможно, эта госпожа хочет с помощью эмоциональных слов получить какие-то дополнительные деньги, увеличить поставки БПЛА или личный состав», — резюмировал Тимошенко.

Берлинская до этого заявила, что ВСУ в день теряют 1550 человек, а в месяц — около 46 500, при этом ежемесячно мобилизовывать удается порядка 20 000 человек. Поэтому ВС РФ могут подойти к Киеву уже этой зимой из-за больших потерь, указала она. Берлинская подчеркнула, что у Украины уже давно нет «миллионной» армии.

Также сообщалось, что с начала года ВСУ потеряли более 300 тысяч военных. По данным еженедельных и суточных сводок министерства обороны России, в июле украинская сторона потеряла лишилась 36 тысяч бойцов, а в промежутке с января по июнь — более 265 тысяч.

Ранее военный аналитик оценил возможность взятия ВС РФ Краматорска и Славянска.

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